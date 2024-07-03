Стартовали съёмки фильма Watch Dogs по игре от Ubisoft со звездой «Голодных игр»

3 июля представители французской студии Ubisoft объявили в соцсети X (ранее Twitter) о старте съёмок фильма Watch Dogs. Главные роли в предстоящей картине исполнят Том Блайт («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах») и Софи Уайлд («Бюро магических услуг»).

Детали сюжета пока неизвестны, однако фильм наверняка адаптирует события одноимённой серии игр, которая рассказывает об альтернативной реальности, где вовсю используется продвинутая операционная система ctOS. Франшиза рассказывает о хакерах, которые находят в ней уязвимости и используют полученную информацию в своих целях.

Премьера фильма Watch Dogs состоится не раньше 2025 года. Режиссёром картины выступит Матье Тури («Бегущая в лабиринте»), а сценарий напишет Кристи ЛеБлан («Кислород»).

Первый кадр со съёмок

Фото: Ubisoft