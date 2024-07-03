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В Battlefield 2042 добавят костюм из Dead Space и новый режим орды

В Battlefield 2042 добавят костюм из Dead Space и новый режим орды
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Разработчики Battlefield 2042 из DICE анонсировали кроссовер с серией научно-фантастических хорроров Dead Space. Также был опубликован короткий тизер, в котором показали Айзека Кларка и новый режим под названием Outbreak.

Сама коллаборация со вселенной Dead Space пройдёт в Battlefield 2042 с 9 по 16 июля.

Видео доступно на YouTube-канале cybersamovar. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

В Outbreak геймерам предстоит отстреливаться от толп врагов, пытаясь выжить. Костюм главного героя франшизы Dead Space будет доступен игрокам в качестве скина для специалистов. Другие подробности кроссовера пока не раскрываются.

Battlefield 2042 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Релиз следующей части шутера ожидается в 2025 году.

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