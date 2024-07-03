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G2 Esports выкупила капитана у GamerLegion по Counter-Strike 2

G2 Esports выкупила капитана у GamerLegion по Counter-Strike 2
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Европейская организация G2 Esports укомплектовала свой состав по Counter-Strike 2. Новым игроком команды стал Януш Snax Погоржельски.

В G2 Esports польский киберспортсмен возьмёт на себя роль капитана. До этого Snax занимал лидерскую позицию в GamerLegion, которую он представлял с сентября 2023 года. Вместе с Янушем коллектив занимал 7-8-е место на топ-турнире Intel Extreme Masters Sydney 2023 и 17-19-е место на PGL Major Copenhagen 2024.

Состав G2 Esports по CS2:

  • Илья m0NESY Осипов;
  • Никола NiKo Ковач;
  • Неманья huNter- Ковач;
  • Марио Malbsmd Самаоя;
  • Януш Snax Погоржельски;
  • Виктор TaZ Войтас (тренер).

В ростере G2 Esports Погоржельски заменил Расмуса HooXi Нилсена, который 1 июля 2024 года был официально переведён в запас команды.

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