G2 Esports выкупила капитана у GamerLegion по Counter-Strike 2

Европейская организация G2 Esports укомплектовала свой состав по Counter-Strike 2. Новым игроком команды стал Януш Snax Погоржельски.

В G2 Esports польский киберспортсмен возьмёт на себя роль капитана. До этого Snax занимал лидерскую позицию в GamerLegion, которую он представлял с сентября 2023 года. Вместе с Янушем коллектив занимал 7-8-е место на топ-турнире Intel Extreme Masters Sydney 2023 и 17-19-е место на PGL Major Copenhagen 2024.

Состав G2 Esports по CS2:

Илья m0NESY Осипов;

Никола NiKo Ковач;

Неманья huNter- Ковач;

Марио Malbsmd Самаоя;

Януш Snax Погоржельски;

Виктор TaZ Войтас (тренер).

В ростере G2 Esports Погоржельски заменил Расмуса HooXi Нилсена, который 1 июля 2024 года был официально переведён в запас команды.