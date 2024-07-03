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mash1nkaaa оценила шансы Team Spirit и выбрала фаворитов Esports World Cup по MLBB

Киберспортивный комментатор Мария mash1nkaaa Ганелина специально для «Чемпионата» поделилась своими ожиданиями от MLBB Mid Season Cup 2024 по мобильной дисциплине Mobile Legends.

Так, девушка назвала основных претендентов на победу в турнире, который является частью Esports World Cup.

Как и всегда, это Falcons AP.Bren и Fnatic Onic, а также Liquid Echo. Но в этот раз есть андердоги, которые могут всех удивить: например, Selangor Red Giants. А топлю за «спиритов» и Fire Flux. Надеюсь, что эти две команды покажут наилучший результат!

Ганелина также отметила важность последних изменений в Mobile Legends.

Много героев вернулось в мету, и предметы очень сильно меняют концепцию некоторых героев. Новый предмет «Зимняя корона» очень сильно продлевает жизнь в драке многим героям. Турнирные игры стали активнее и веселее из-за возвращения ассасинов в мету.

Помимо этого, mash1nkaaa высоко оценила шансы СНГ-коллектива Team Spirit на выход из группы.

У них прекрасный состав, отличная, поставленная игра, и самое главное — в трудный момент они всегда могут очень ярко засиять. Соперники у них сложные (особенно Liquid ECHO и HomeBois), но я уверена в ребятах. Думаю, что из своей группы выйти они способны.

Турнир по Mobile Legends в рамках Esports World Cup 2024 проходит с 28 июня по 14 июля. Призовой фонд составляет $ 3 млн.