Расписание первого дня Riyadh Masters 2024 по Dota 2 — VP против LGD и Entity
Сегодня, 4 июля, начинается международный чемпионат Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн.
В рамках первого игрового дня топ-турнира по «Доте» участники сыграют свои дебютные матчи в плей-ин соревнования. Все игры пройдут в формате best-of-2.
Расписание матчей Riyadh Masters 2024 на четверг, 4 июля:
- 12:00. Группа A, G2.iG (Китай) — Entity (Европа);
- 12:00. Группа A, LGD Gaming (Китай) — Virtus.pro (Россия);
- 12:00. Группа A, Blacklist International (Филиппины) — beastcoast (Перу);
- 14:45. Группа B, Aurora (Таиланд) — Azure Ray (Китай);
- 14:45. Группа B, HEROIC (Южная Америка) — PSG Quest (Ближний Восток);
- 14:45. Группа B, nouns (Северная Америка) — MOUZ (Европа);
- 17:30. Группа A, Virtus.pro (Россия) — Entity (Европа);
- 17:30. Группа A, Blacklist International (Филиппины) — G2.iG (Китай);
- 17:30. Группа A, LGD Gaming (Китай) — beastcoast (Перу);
- 20:15. Группа B, nouns (Северная Америка) — Aurora (Таиланд);
- 20:15. Группа B, HEROIC (Южная Америка) — MOUZ (Европа);
- 20:15. Группа B, PSG Quest (Ближний Восток) — Azure Ray (Китай).
Турнир Riyadh Masters 2024 по Dota 2 проходит в LAN-формате в период с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.
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