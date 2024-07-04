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Расписание первого дня Riyadh Masters 2024 по Dota 2 — VP против LGD и Entity

Сегодня, 4 июля, начинается международный чемпионат Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн.

В рамках первого игрового дня топ-турнира по «Доте» участники сыграют свои дебютные матчи в плей-ин соревнования. Все игры пройдут в формате best-of-2.

Расписание матчей Riyadh Masters 2024 на четверг, 4 июля:

12:00. Группа A, G2.iG (Китай) — Entity (Европа);

12:00. Группа A, LGD Gaming (Китай) — Virtus.pro (Россия) ;

; 12:00. Группа A, Blacklist International (Филиппины) — beastcoast (Перу);

14:45. Группа B, Aurora (Таиланд) — Azure Ray (Китай);

14:45. Группа B, HEROIC (Южная Америка) — PSG Quest (Ближний Восток);

14:45. Группа B, nouns (Северная Америка) — MOUZ (Европа);

17:30. Группа A, Virtus.pro (Россия) — Entity (Европа);

— Entity (Европа); 17:30. Группа A, Blacklist International (Филиппины) — G2.iG (Китай);

17:30. Группа A, LGD Gaming (Китай) — beastcoast (Перу);

20:15. Группа B, nouns (Северная Америка) — Aurora (Таиланд);

20:15. Группа B, HEROIC (Южная Америка) — MOUZ (Европа);

20:15. Группа B, PSG Quest (Ближний Восток) — Azure Ray (Китай).

Турнир Riyadh Masters 2024 по Dota 2 проходит в LAN-формате в период с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.