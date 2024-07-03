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Герой Meepo стал временно недоступен в Dota 2

Герой Meepo стал временно недоступен в Dota 2
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Valve временно запретила игрокам в Dota 2 выбирать Meepo в играх. Об этом начали сообщать игроки в «Доту» в социальных сетях.

Вероятнее всего, данное решение разработчиков Dota 2 связано с большим количеством багов, вызванных новым аспектом Meepo. Когда персонаж вновь станет доступен для пользователей, на данный момент неизвестно.

Аспект под названием Pack Rat даёт Мипо возможность переместить предмет из обычного магазина в слот для нейтральных артефактов. Один из багов позволял герою дублировать предметы, а второй делал артефакт Divine Rapier невыбиваемым. Несмотря на то что вскоре эти внутриигровые ошибки были исправлены, Valve всё равно решила на время заблокировать Meepo.

По словам одного из представителей сообщества, в Dota 2 такое происходило как минимум трижды: в 2019 году из игры временно пропал Arc Warden из-за бага с Hand of Midas, в 2020-м — Lone Druid из-за ошибки, приводившей к «крашу» сервера, а в 2022-м — Underlord со сломанной способностью, из-за которой процент побед героя в моменте превышал 85%.

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