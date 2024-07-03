Команда Акбара SoNNeikO Бутаева стала чемпионом первого турнира серии CCT по Dota 2

Завершился турнир CCT Series 1 по Dota 2 с призовым фондом $ 50 тыс. Первое место в рамках соревнования занял «микс» под названием Team Tea.

Несмотря на тяжёлую групповую стадию, команде Акбара SoNNeikO Бутаева, известного по игре за NAVI, Gambit и BetBoom Team, удалось стать чемпионом турнира, не проиграв ни одной серии в плей-офф. В решающем матче Team Tea одолела команду Twisted Minds и заняла первое место, заработав $ 50 тыс.

Стоит отметить, что Team Tea выступает без поддержки организации после того, как игроки покинули клуб HardBass Team из-за скандала, связанного с тем, что менеджером команды втайне был бывший игрок Бауыржан lilskrip Бисембаев, замешанный в договорных матчах.

Результаты CCT Series 1 по Dota 2:

1-е место: Team Tea (Европа) — $ 50 тыс.;

2-е место: Twisted Minds (Европа) — $ 10 тыс.;

3-е место: SIBE Team (Восточная Европа) — $ 7,5 тыс.;

4-е место: JustBetter (Греция) — $ 2,5 тыс.;

5–6-е место: L1GA TEAM (Россия) , One Move (Россия) ;

, ; 7–8-е место: Nemiga Gaming (Восточная Европа), Dragon Esports Club (Украина);

9–10-е место: Team Hryvnia (Украина), Monte (Украина);

11–12-е место: Level UP MarsBahis (Турция), Winter Bear (Восточная Европа).

Турнир CCT Series 1 по «Доте» прошёл в онлайн-формате в период с 24 июня по 3 июля 2024 года. В рамках соревнования 12 команд разыграли призовой фонд в размере $ 50 тыс. Это был первый ивент серии CCT по Dota 2. Всего в первый сезон чемпионатов войдут восемь онлайн-турниров.