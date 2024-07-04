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Zenless Zone Zero от авторов Genshin Impact вышла

Zenless Zone Zero от авторов Genshin Impact вышла
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Сегодня состоялся релиз Zenless Zone Zero — новой игры от авторов Genshin Impact. Игра уже доступна, в том числе и в России, на PS5, ПК, Android и iOS. Она распространяется по условно-бесплатной модели — доступ к экшену есть у всех желающих.

События Zenless Zone Zero разворачиваются в постапокалиптическом городе будущего под названием Новый Эриду, который пережил некий глобальный катаклизм, в результате чего в мир проникли монстры из других миров и угрожают городу.

Главным героем выступит Прокси — наёмник, который исследует большой открытый мир и добывает ценные ресурсы, выполняя задания и сражаясь с противниками.

Видео доступно на YouTube-канале Zenless Zone Zero. Права на видео принадлежат HOYOVERSE.

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