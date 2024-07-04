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Актёр Иэн Маккеллен рассказал, какие травмы получил во время падения со сцены театра

Актёр Иэн Маккеллен рассказал, какие травмы получил во время падения со сцены театра
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В середине июня с актёром Иэном Маккелленом произошёл инцидент — артист во время отыгрыша боя на сцене театра потерял равновесие и упал. Актёр уже идёт на поправку. Он рассказал, какие конкретно получил травмы.

По словам Маккеллена, он повредил себе шею и запястья. Актёру нужно временно забыть про работу, чтобы полностью восстановиться.

Спустя две недели после несчастного случая на сцене хочу заверить своих многочисленных доброжелателей, что травмы (запястья и шеи) выздоравливают. Врачи обещают полное выздоровление — но только если я буду избегать работы в течение следующих нескольких недель.

Ранее Иэн оставил в соцсетях небольшое обращение, в котором поблагодарил фанатов за поддержку и выразил надежду на то, что уже скоро восстановится и вернётся к работе.

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