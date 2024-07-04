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Мультфильм «Гарфилд» выйдет в онлайне 9 июля

Мультфильм «Гарфилд» выйдет в онлайне 9 июля
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По данным сайта WhenToStream, цифровая премьера мультфильма «Гарфилд» состоится 9 июля. В этот день лента появится на цифровых зарубежных площадках.

Перезапуск «Гарфилда» рассказывает историю бродячего кота, которого подбирает и выхаживает молодой человек по имени Джон. Лента посвящена в том числе отцу кота по имени Вик, роль которого исполнил Сэмюэл Л. Джексон. Самого кота озвучил Крис Пратт.

Картина получила массу тёплых отзывов от аудитории и критиков. «Гарфилд» уже заработал в четыре раза больше, чем было затрачено на его производство, — создание «Гарфилда» обошлось в $ 60 млн, а сборы уже превысили $ 240 млн. Теперь картина полностью окупилась и начала приносить своим авторам из Sony исключительно прибыль.

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