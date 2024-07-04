Съёмки пятого сезона «Очень странных дел» завершены на 50%

По информации актёра Финна Вулфхарда, играющего Майка в сериале «Очень странные дела», съёмочный процесс пятого и финального сезона завершён примерно на 50%. То есть создателям проекта осталось проделать ровно столько же работы, чтобы завершить производство.

Пятый сезон «Очень странных дел» выйдет в 2025 году. Он завершит сериал и поставит точку в истории, начатой ещё в первом сезоне. В конце четвёртого сезона все главные герои сошлись вместе и увидели, что главная битва ещё впереди. Им предстоит столкнуться с Векной в последний раз и доказать, что они — сильнее. Ставки в сезоне высоки, поскольку он будет для шоу последним.

Точную дату выхода братья Даффер, создатели шоу, пока называть не планируют.