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Съёмки пятого сезона «Очень странных дел» завершены на 50%

Съёмки пятого сезона «Очень странных дел» завершены на 50%
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По информации актёра Финна Вулфхарда, играющего Майка в сериале «Очень странные дела», съёмочный процесс пятого и финального сезона завершён примерно на 50%. То есть создателям проекта осталось проделать ровно столько же работы, чтобы завершить производство.

Пятый сезон «Очень странных дел» выйдет в 2025 году. Он завершит сериал и поставит точку в истории, начатой ещё в первом сезоне. В конце четвёртого сезона все главные герои сошлись вместе и увидели, что главная битва ещё впереди. Им предстоит столкнуться с Векной в последний раз и доказать, что они — сильнее. Ставки в сезоне высоки, поскольку он будет для шоу последним.

Точную дату выхода братья Даффер, создатели шоу, пока называть не планируют.

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