Сериал по Horizon Zero Dawn от Netflix отменили — СМИ

По данным журналистов Rolling Stone, Netflix приостановил работу над сериалом по Horizon Zero Dawn. Вероятнее всего, проект отмёнен.

Конкретные причины этого в Rolling Stone не назвали, однако сослались на обвинения шоураннера сериала по Horizon Стива Блэкмена. Против него выдвинуты обвинения в сексизме, создании токсичной атмосферы на рабочем месте, манипуляции и прочем.

Впервые о сериале по игровой франшизе Sony было заявлено в мае 2022 года. С тех пор периодически появлялись новости, однако каких-то подробностей в плане сюжета или актёрского состава так и не было.

Журналист и инсайдер Джефф Грабб ранее делился некоторыми деталями истории. События должны были развернуться во время восстания роботов, которые уничтожили жизнь на Земле.