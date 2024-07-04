ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал по Horizon Zero Dawn от Netflix отменили — СМИ

Сериал по Horizon Zero Dawn от Netflix отменили — СМИ
Комментарии

По данным журналистов Rolling Stone, Netflix приостановил работу над сериалом по Horizon Zero Dawn. Вероятнее всего, проект отмёнен.

Конкретные причины этого в Rolling Stone не назвали, однако сослались на обвинения шоураннера сериала по Horizon Стива Блэкмена. Против него выдвинуты обвинения в сексизме, создании токсичной атмосферы на рабочем месте, манипуляции и прочем.

Впервые о сериале по игровой франшизе Sony было заявлено в мае 2022 года. С тех пор периодически появлялись новости, однако каких-то подробностей в плане сюжета или актёрского состава так и не было.

Журналист и инсайдер Джефф Грабб ранее делился некоторыми деталями истории. События должны были развернуться во время восстания роботов, которые уничтожили жизнь на Земле.

Материалы по теме
Обзор фильма «Тихое место: День первый»: когда весь мир переживает за судьбу кота
Обзор фильма «Тихое место: День первый»: когда весь мир переживает за судьбу кота
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android