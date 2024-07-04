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Ремейк «Белоснежки» высоко оценили на тестовых показах — инсайдер

Ремейк «Белоснежки» высоко оценили на тестовых показах — инсайдер
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По информации издания The DisInsider, недавно Disney устроила тестовые показы ремейка «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер в главной роли. Судя по всему, они прошли успешно.

По словам журналистов, показы ленты получились отличными, а зрители остались довольны картиной. Отмечают, что «Белоснежку» оценивают примерно так же, как и ремейк «Алладина» 2019 года, в котором роль Джинна исполнил Уилл Смит.

Ремейк «Белоснежки» расскажет современную историю знаменитой девушки и её друзей — семи гномов. Это будет адаптация в духе культовой сказки. Помимо звезды новых «Голодных игр», главную злодейку в ремейке сыграет «Галь Гадот» («Чудо-женщина»). Других деталей пока что нет.

Премьера ленты состоится 21 марта 2025 года.

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