Apple признала iPhone X и первые AirPods устаревшими устройствами

Издание MacRumors обратило внимание на обновлённый список винтажных устройств Apple. Среди них оказались смартфон iPhone X, оригинальная смарт-колонка HomePod и первые наушники AirPods.

В издании отметили, что продукция считается винтажной, когда Apple прекратила её распространение более пяти и менее семи лет назад. Магазины Apple и авторизованные сервисные службы Apple продолжают предлагать ремонт винтажных устройств в течение ещё двух лет при условии наличия запасных частей для этой продукции.

Через некоторое время после того, как продукт Apple будет признан винтажным, его будут считать устаревшим. iPhone X вышел в 2017 году, как и колонка HomePod, а первые AirPods компания Apple выпустила в 2016 году.