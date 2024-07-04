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Apple признала iPhone X и первые AirPods устаревшими устройствами

Apple признала iPhone X и первые AirPods устаревшими устройствами
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Издание MacRumors обратило внимание на обновлённый список винтажных устройств Apple. Среди них оказались смартфон iPhone X, оригинальная смарт-колонка HomePod и первые наушники AirPods.

В издании отметили, что продукция считается винтажной, когда Apple прекратила её распространение более пяти и менее семи лет назад. Магазины Apple и авторизованные сервисные службы Apple продолжают предлагать ремонт винтажных устройств в течение ещё двух лет при условии наличия запасных частей для этой продукции.

Через некоторое время после того, как продукт Apple будет признан винтажным, его будут считать устаревшим. iPhone X вышел в 2017 году, как и колонка HomePod, а первые AirPods компания Apple выпустила в 2016 году.

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