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Начались съёмки второго сезона сериала «Мама будет против»

Начались съёмки второго сезона сериала «Мама будет против»
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило о старте съёмочного процесса второго сезона сериала «Мама будет против». В новых сериях к знакомой команде присоединится актриса Эвелина Блёданс.

К своим ролям вернулись все звёзды первого сезона: Роман Постовалов, Ксения Корнева и Дмитрий Брекоткин.

Фото со съёмок второго сезона шоу

Фото: СТС

Фото: СТС

Фото: СТС

Фото: СТС

Фото: СТС

Шоу рассказывает о грузчике Николае, который случайно роняет в магазине коробки на клиентку Наталью. Мать девушки хочет засудить весь магазин и лишить мужчину работы и временного места жительства в каморке, поэтому Николай принимает решение втереться к семье в доверие и стать молодым человеком Натальи.

Режиссёром вновь выступает Артур Румынский, а продюсерами – Сергей Ершов, Максим Рыбаков и Владимир Неклюдов.

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