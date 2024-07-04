Valve вернула Meepo в Dota 2

Разработчики Dota 2 сняли запрет на выбор персонажа Meepo. Теперь игроки в «Доту» вновь могут использовать героя в своих играх.

Meepo вновь стал доступен в матчах Dota 2 через несколько часов после того, как Valve запретила выбирать героя в играх. Официальных комментариев разработчики «Доты» по этому поводу не давали.

Вечером 3 июля герой Meepo временно пропал из списка доступных персонажей в игре. Вероятнее всего, разработчики решили на время убрать героя из «Доты», чтобы разрешить проблему с большим количеством багов, вызванных его новым аспектом Pack Rat.

Аспект Pack Rat, который выбирается игроком перед стартом матча, позволял Meepo перекладывать артефакты из обычного магазина в слот для нейтральных предметов. Из-за этого в Dota 2 был обнаружен ряд критических багов, которые разработчики постепенно устраняли. Решена ли проблема полностью сейчас, неизвестно.