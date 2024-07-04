«Не стоит ожидать сразу чего-то сверхъестественного»: сообщество CS2 — о новом капитане G2

3 июля клуб G2 Esports представил нового капитана состава по Counter-Strike 2. Им стал Януш Snax Погоржельски из GamerLegion. Представители киберспортивного сообщества по-разному отреагировали на изменения в составе команды Ильи m0NESY Осипова.

Так, несмотря на то что 60% подписчиков игрока G2 Esports Николы NiKo Ковача проголосовали за то, чтобы он стал капитаном команды, сам киберспортсмен с этим мнением не согласен:

Мне жаль разочаровывать 60% из вас, но для меня ещё не пришло время пересаживаться на позицию капитана.

Популярный англоязычный стример Никола Lobanjica Мижоманович же, в свою очередь, считает, что замена Расмуса HooXi Нилсена на Януша Snax Погоржельски ничего не изменит:

Теперь, когда G2 Esports продолжит проигрывать, Snax почувствует, каково было HooXi, которого обвиняли фанатики NiKo. Мне всегда нравился HooXi, я был его главным болельщиком. Проблема была в NiKo. [...]

А вот тренер PARIVISION Иван F_1N Кочугов, наоборот, верит в светлое будущее G2 с новым лидером:

Думаю, у G2 дела пойдут в гору. [...] Правда, как распределить роли? [...] Да и времени мало у пацанов, через две недели уже Эр-Рияд, а работы очень много надо проделать. Наверное, не стоит ожидать сразу чего-то сверхъестественного. Нужно время, чтоб наладить все процессы и сыграться. Как говорится, время покажет.

На громкий решаффл отреагировал даже представитель Dota 2. По мнению менеджера Team Spirit по «Доте» Дмитрия Korb3n Белова, G2 Esports поменяла шило на мыло, вернее, «гамбургер на чизбургер»:

Вопрос возник, а зачем G2 решаффлятся ради решаффла? Хукси [поменять] на Снакса — это как гамбургер на чизбургер. Или это решаффл в стиле «форточку открыть», чтобы не так душно было? Нико, конечно, — эгоцентричный тип, но его право всецело.