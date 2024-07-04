Состоялась мировая премьера мультфильма «Гадкий я 4»

4 июля состоялась премьера мультфильма «Гадкий я 4». Продолжение одной из самых популярных франшиз в индустрии уже доступно в большинстве кинотеатров планеты, однако до России лента официально так и не добралась — неофициальный релиз в стране должен состояться уже 6-го числа.

Мультфильм «Гадкий я 4» рассказывает, как главный герой вынужден столкнуться с новыми врагами, угрожающими всему человечеству. Однако самым сложным для Грю станет воспитание родного сына, который с младенчества уж слишком сильно напоминает своего отца.

Стив Карелл («Офис») вновь озвучил главного героя, шпиона Грю. Кристен Уиг («Марсианин») подарила голос Люси Уайлд, а главного злодея сыграл комик и артист Уилл Феррелл («Барби»).