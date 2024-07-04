Начались съёмки комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило о старте производства фантастической комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым в главной роли. Производство проекта ведётся ID Production, онлайн-кинотеатром Okko, при участии телеканала «Россия» и Национальной Медиа Группы.

Лента расскажет историю молодого столичного рекламщика Дани, который страдает синдромом отложенной жизни. Он много работает, спешит, пытается успеть всё – и счастья ему это не приносит. Парень мечтает жить в особняке у моря. Внезапно молодой человек впадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира, где всего два рейса – или в ад, или в рай. Даня не торопится на тот свет, поэтому борется за жизнь до конца.

Фотографии со съёмок

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Режиссёром и автором сценария картины выступает Александр Фомин. Вместе с Ефремовым в картине снимаются Ян Цапник, Агата Муцениеце, Евгения Добровольская, Валентина Ляпина, Мила Ершова и Ангелина Пахомова.