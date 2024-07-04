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Аниме Мальчик и птица вышло в онлайне — где смотреть в хорошем качестве с русской озвучке

Мультфильм «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки вышел в онлайн-кинотеатрах России
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4 июля в России состоялась официальная цифровая премьера мультфильма «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки и его студии Ghibli. Картину уже можно посмотреть на «Кинопоиске», после чего аниме выйдет в Okko и других российских сервисах.

Видео доступно на YouTube-канале Киноафиша Трейлеры. Права на видео принадлежат «Русский Репортаж».

Аниме «Мальчик и птица» рассказывает историю мальчика из Японии, который в раннем возрасте теряет отца и живёт со своим дядей вплоть до совершеннолетия. «Мальчик и птица» — крупнейший и самый масштабный проект студии. На «Оскаре»-2024 лента одержала победу в номинации «Лучший анимационный фильм».

Премьера аниме в Японии прошла ещё в июле 2023 года, а в кинотеатрах России ленту можно было посмотреть в декабре.

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