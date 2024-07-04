«Я много слышала о том, что мою музыку любят дотеры»: Дора — о «Доте»

Певица Дора в интервью поделилась своими впечатлениями от игры Dota 2, а также высказалась о своих фанатах-«дотерах».

На вопрос, ожидала ли она того, что среди игроков в «Доту» у неё так много фанатов, девушка призналась:

Честно, нет. Конечно, я много слышала о том, что мою музыку любят дотеры. Но думала, что это шутка. Было очень приятно узнать, что это на самом деле правда!

Также певица рассказала, что ей до сих пор сложно разобраться в Dota 2 и она часто не понимает, что происходит в игре:

Для меня «Дота» всё ещё что-то неизведанное и сложное, чаще всего я вообще не понимаю, что происходит и как уловить последовательность действий. Я бы могла описать эту игру для себя примерно так: КОНГЛОМЕРАТ БЕЗУМИЯ.

Ранее Дора вместе с про-игроками по Dota 2 и Counter-Strike 2 снялась в ролике-анонсе новой формы киберспортивного клуба BetBoom Team.