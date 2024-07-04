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«Агата» будет очень страшным сериалом — продюсер Marvel

«Агата» будет очень страшным сериалом — продюсер Marvel
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Осенью 2024 года Marvel выпустит свой новый сериал — «Агату». Шоу расскажет о могущественной ведьме Агате Харкнесс, которую впервые показали в проекте «Ванда/Вижн», вышедшем в 2021 году.

По словам главы телевизионного подразделения Marvel Брэда Уиндербаума, грядущий сериал будет куда страшнее, чем зрители могут себе представить.

«Агата» будет очень весёлым, но при этом страшным сериалом. И там будут драматичные моменты. Агата — потрясающий антигерой. Она заманивает весельем Хэллоуина, как вдруг вы осознаёте, что уже плачете. Это страшилка от Marvel. Это шоу на Хэллоуин, где герои находятся в смертельной опасности. Это весёлая поездка, но крайне опасная.

В первый сезон «Агаты» войдёт девять эпизодов. Главные роли в шоу сыграли Кэтрин Хан, Дебра Джо Рапп, Сашир Замата, Джо Лок и другие. Шоураннером проекта выступила Жаклин Шеффер, работавшая над «Ванда/Вижн».

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