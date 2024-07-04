Продажи ноутбуков в России в 2024 году выросли на 30%

По данным газеты «Ведомости», продажи ноутбуков в первой половине 2024 года в России увеличились на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. В общей сложности россияне приобрели 1,4 млн единиц техники на общую сумму в 94 млрд рублей.

В газете рассказали и о ноутбуках, которые пользовались наибольшим спросом. Больше всего россияне покупали устройства с диагональю экрана 16 дюймов. Наиболее популярными оказались ноутбуки брендов Asus, Huawei, MSI, Lenovo, Honor и Apple.

Меньшей популярностью пользуются ноутбуки отечественных производителей, доля рынка которых составила 13%. Ожидается, что спрос на ноутбуки возрастёт в преддверии нового учебного года, особенно в третьем квартале 2024 года.