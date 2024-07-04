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В WhatsApp появится генератор аватаров пользователей от нейросети

В WhatsApp появится генератор аватаров пользователей от нейросети
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Разработчики WhatsApp работают над новой функцией приложения, позволяющей создавать полноценные нейросетевые аватары. Об этом сообщает портал WABetaInfo со ссылкой на бета-версию программы для Android под версией 2.24.14.7.

Так, у бета-тестировщиков приложения появилось уведомление о том, что они могут создать фотографию для своего профиля «в любой обстановке – от леса до космоса». Для работы функции пользователю необходимо сфотографировать своё лицо, после чего нажать кнопку «Представь меня». На основе запроса пользователя нейросеть создаст изображение с лицом владельца аккаунта в различной обстановке.

Новая функция WhatsApp будет опциональной — её сперва нужно будет включить в настройках программы. При этом фотографию пользователя и сгенерированные изображения можно будет удалить в любой момент.

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