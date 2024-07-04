Режиссёр «На Западном фронте без перемен» может снять нового «Джеймса Бонда»

Спустя три года после премьеры «Не время умирать», последнего на данный момент фильма о Джеймсе Бонде, продюсеры Metro-Goldwyn-Mayer до сих пор не нашли нового исполнителя Агента 007. Однако киностудия, кажется, нашла режиссёра будущего фильма, у которого пока ещё нет даже сценария.

Как сообщает авторитетный инсайдер Джефф Снайдер, продюсер франшизы Барбара Брокколи обсудила будущий фильм с Эдвардом Бергером, создателем оскароносного фильма «На Западном фронте без перемен». Сейчас постановщик — главный претендент на постановку новой картины о супершпионе, хотя никаких договорённостей достигнуто не было.

Что интересно, у Metro-Goldwyn-Mayer есть и другие кандидаты на постановку следующего «Джеймса Бонда». Это Дэвид Мишо («Король Англии») и Келли Марсел («Веном 3»).