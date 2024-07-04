Матчи Riyadh Masters 2024 по Dota 2 начались с задержкой — игроки будут играть с пингом

Старт первых матчей топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2 задержался на полтора часа из-за проблем с серверами.

Открывающие серии чемпионата в Эр-Рияде должны были начаться в 12:00 по московскому времени, однако, как сообщают различные представители сообщества «Доты», организаторы соревнования не могли запустить матчи из-за проблем с сервером.

В итоге игры всё же начались спустя полтора часа ожидания. Однако, как сообщают СМИ, лобби были запущены не на сервере Дубая, а в Западной Европе, из-за чего игрокам придётся играть с высоким пингом. Будет ли проблема решена к старту следующих игр, пока неизвестно.

Международный чемпионат Riyadh Masters 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд разыграют призовой фонд в размере $ 5 млн.