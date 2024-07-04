Представлен бюджетный смартфон Oppo A3 с OLED-экраном и большой батареей

Китайская компания Oppo представила свой новый бюджетный смартфон — Oppo A3. Продажи устройства стартуют 5 июля в Китае по цене от 1600 юаней (около 19 500 рублей).

Oppo A3 получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц с технологией защиты экрана Corning Gorilla Glass 7i. Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 695 с 8/12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной памяти, а также батареи объёмом 5000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки до 45 Вт.

Основная камера получила модуль на 50 Мп, способной снимать видео в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду, а также датчик глубины на 2 Мп. Фронтальная камера оснащена стандартным модулем на 8 Мп. Интересно, что смартфон защищён от влаги и пыли, однако официального стандарта IP67 у гаджета нет. Кроме того, у Oppo A3 нет датчика NFC и разъёма 3,5 мм для наушников.