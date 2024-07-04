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Фильм ужасов «Экзорцизм» с Расселом Кроу выйдет в России 5 июля — СМИ

Фильм ужасов «Экзорцизм» с Расселом Кроу выйдет в России 5 июля — СМИ
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Телеграм-канал Cinemaplex сообщил, что премьера фильма ужасов «Экзорцизм» с Расселом Кроу («Гладиатор», «Игры разума») состоится в кинотеатрах России уже 5 июля. Напомним, в мировом прокате лента вышла чуть меньше месяца назад — 7 июня.

Картина расскажет историю проблемного актёра, который начинает терять рассудок во время съёмок хоррора. Его дочь Ли задаётся вопросом, возвращается ли её отец к своему прошлому или за этим стоит нечто более зловещее.

Также в актёрский состав шоу вошли Сэм Уортингтон, Саманта Мэтис, Адам Голдберг, Дэвид Хайд Пирс, Адриан Пасдар, Хлоя Бэйли, Райан Симпкинс, Джоби Джеймс, Трейси Боннер, Ханна Блэк, Джойя Джозеф, Джош Уоррен и другие. Режиссёром ленты выступил Джошуа Джон Миллер.

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