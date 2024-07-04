Состоялась премьера сериала «Мокрые майки» от Premier — вышли сразу две серии

4 июля в онлайн-кинотеатре Premier состоялась премьера сериала «Мокрые майки». Для просмотра уже доступны первые два эпизода продолжительностью по 20 минут. Главные роли в проекте исполнили Мария Горбань, Ирина Темичева, Алёна Хмельницкая и Давид Манукян.

Видео доступно на YouTube-канале Онлайн-кинотеатр PREMIER. Права на видео принадлежат Premier.

Сериал рассказывает о бывшей стриптизёрше Маре, которая решает заняться бизнесом, чтобы доказать себе, что она способна на нечто большее. Девушка упрашивает своего богатого спонсора дать ей в управление салон красоты, но он не идёт на поводу у красавицы – вместо элитного салона Мара получает в управление старую автомойку на окраине города.

Всего в первый сезон войдёт 10 эпизодов — они будут выходить с разницей в несколько дней. Финал состоится 1 августа.