Пять промокодов Zenless Zone Zero — раздают 500 полихромов бесплатно
4 июля состоялся релиз Zenless Zone Zero — новой игры от создателей Genshin Impact и Honkai: Star Rail. В связи с этим разработчики поделились пятью промокодами, которые дают геймерам множество приятных бонусов.
Пять промокодов для Zenless Zone Zero
- ZZZ2024 — 50 полихромов*
- ZZZTVCM — 50 полихромов*
- ZENLESSGIFT — 50 полихромов и 6000 дэнни*
- ZENLESSLAUNCH — 60 полихромов и 6666 дэнни;
- ZZZFREE100 — 300 полихромов, 2 журнала эксперта, 3 энергомодуля амплификатора и 30 000 дэнни.
*нужен персонаж 5 уровня.
Напомним, события Zenless Zone Zero развернутся в постапокалиптическом городе будущего под названием Новый Эриду, который пережил некий глобальный катаклизм, в результате чего в мир проникли монстры из других миров.
Zenless Zone Zero доступна на ПК, PS5, iOS и Android.
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