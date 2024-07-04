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Промокоды Zenless Zone Zero (Зенлес Зон Зиро) от 4 июля — как бесплатно получить 500 полихромов

Пять промокодов Zenless Zone Zero — раздают 500 полихромов бесплатно
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4 июля состоялся релиз Zenless Zone Zero — новой игры от создателей Genshin Impact и Honkai: Star Rail. В связи с этим разработчики поделились пятью промокодами, которые дают геймерам множество приятных бонусов.

Пять промокодов для Zenless Zone Zero

  • ZZZ2024 — 50 полихромов*
  • ZZZTVCM — 50 полихромов*
  • ZENLESSGIFT — 50 полихромов и 6000 дэнни*
  • ZENLESSLAUNCH — 60 полихромов и 6666 дэнни;
  • ZZZFREE100 — 300 полихромов, 2 журнала эксперта, 3 энергомодуля амплификатора и 30 000 дэнни.

*нужен персонаж 5 уровня.

Напомним, события Zenless Zone Zero развернутся в постапокалиптическом городе будущего под названием Новый Эриду, который пережил некий глобальный катаклизм, в результате чего в мир проникли монстры из других миров.

Zenless Zone Zero доступна на ПК, PS5, iOS и Android.

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