Пять промокодов Zenless Zone Zero — раздают 500 полихромов бесплатно

4 июля состоялся релиз Zenless Zone Zero — новой игры от создателей Genshin Impact и Honkai: Star Rail. В связи с этим разработчики поделились пятью промокодами, которые дают геймерам множество приятных бонусов.

Пять промокодов для Zenless Zone Zero

ZZZ2024 — 50 полихромов*

— 50 полихромов* ZZZTVCM — 50 полихромов*

— 50 полихромов* ZENLESSGIFT — 50 полихромов и 6000 дэнни*

— 50 полихромов и 6000 дэнни* ZENLESSLAUNCH — 60 полихромов и 6666 дэнни;

— 60 полихромов и 6666 дэнни; ZZZFREE100 — 300 полихромов, 2 журнала эксперта, 3 энергомодуля амплификатора и 30 000 дэнни.

*нужен персонаж 5 уровня.

Напомним, события Zenless Zone Zero развернутся в постапокалиптическом городе будущего под названием Новый Эриду, который пережил некий глобальный катаклизм, в результате чего в мир проникли монстры из других миров.

Zenless Zone Zero доступна на ПК, PS5, iOS и Android.