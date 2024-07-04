FlashInTheNight о LoL на Кубке мира: воспринимается скорее как развлекательный ивент

Известный киберспортивный комментатор Юрий FlashInTheNight Шиленков специально для «Чемпионата» оценил значение турнира по League of Legends в рамках Кубка мира в Эр-Рияде.

По мнению кастера, по уровню престижа Esports World Cup 2024 по LoL уступает главным чемпионатам основного сезона.

Формат и сетка составлены так, что EWC скорее воспринимается как развлекательный ивент. Для мировых грандов победа тут ни в какой степени не сравнима с чемпионством на MSI или Worlds, и скорее даже хуже, чем победа в сплите LCK или LPL. Но несмотря на всё вышесказанное — турнир будет зрелищным и интересным, коим был ранее All-stars, потому что идея довольно хайповая.

В отличие от других дисциплин, организаторы EWC не проводили региональных отборочных к турниру по League of Legends. Всего в соревнованиях принимают участие восемь приглашённых команд, среди которых Gen.G, T1 и Top Esports — весь турнир состоит из семи матчей плей-офф.