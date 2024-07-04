Стартовали съёмки драматического сериала «Многогранники» по мотивам книги-бестселлера

Кинокомпания ON SET PRODUCTION объявила о старте съёмок драматического сериала «Многогранники». Работа над шоу ведётся при поддержке Института развития интернета. Также были опубликованы первые кадры со съёмочной площадки.

Проект будет основан на одноимённой книге-бестселлере Натальи Способиной. Сюжет рассказывает о студентке Маше, которая учится в престижном столичном вузе. Она не вписывается в мир «золотой молодёжи», а вот её лучший друг Димка – входит туда как влитой. В один момент в их группу переводится студент из Англии, что бросает вызов дружбе Маши и Димки.

В актёрский состав вошли Тина Стойилкович, Степан Белозеров, Данила Краснов, Алексей Агранович, Ольга Ломоносова, Дмитрий Ендальцев и Евдокия Германова. Режиссёром и креативным продюсером выступила Ника Яковлева («Лэйт Найт Скул»).

Сроки и дата выхода сериала пока не раскрываются.

Кадры со съёмок

Фото: ON SET PRODUCTION

Фото: ON SET PRODUCTION

Фото: ON SET PRODUCTION

Фото: ON SET PRODUCTION

Фото: ON SET PRODUCTION

Фото: ON SET PRODUCTION

Фото: ON SET PRODUCTION