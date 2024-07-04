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Красивый ID-номер для Zenless Zone Zero продали за 10 млн рублей

Красивый ID-номер для Zenless Zone Zero продали за 10 млн рублей
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4 июля состоялся релиз Zenless Zone Zero — новой игры от создателей Genshin Impact и Honkai: Star Rail. В день релиза один из геймеров приобрёл красивый ID для профиля под номером 100000000 за баснословные $ 121 тыс. (~10,6 млн рублей). Отмечается, что покупку совершил игрок из Китая.

Фото: hxg_diluc / X (ранее Twitter)

События Zenless Zone Zero разворачиваются в постапокалиптическом городе будущего под названием Новый Эриду, который пережил некий глобальный катаклизм, в результате чего в мир проникли монстры из других миров и угрожают городу.

Проект представляет собой очередную гачу, где нужно собирать персонажей и составлять из них команды. На уникальности играбельных героев построены монетизация и система обновлений.

Zenless Zone Zero доступна на ПК, PS5, iOS и Android.

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