ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В рамках чемпионата России по киберспорту впервые пройдут турниры по PUBG Mobile и MLBB

В рамках чемпионата России по киберспорту впервые пройдут турниры по PUBG Mobile и MLBB
Аудио-версия:
Комментарии

Федерация компьютерного спорта России объявила о проведении турниров по двум мобильным дисциплинам — Mobile Legends: Bang Bang и PUBG Mobile. Общий призовой фонд превысит 1 млн рублей.

Соревнования пройдут в рамках чемпионата России. С 11 июля по 4 августа состоятся открытые квалификации, зарегистрироваться на которые могут все желающие (страницы ивентов по PUBG Mobile и MLBB).

Финальная часть обоих турниров пройдёт в онлайн-формате 10–11 августа, в каждой дисциплине суммарно будет разыграно 630 тысяч рублей. Это дебютные турниры такого уровня от ФКС России.

Основная часть чемпионата России по компьютерному спорту завершилась в конце июня во Владивостоке — там определились лучшие в шести играх, включая Dota 2, Counter-Strike 2 и Starcraft II.

Материалы по теме
Bald dynasty с fsd и Пролетарием стала чемпионом России по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android