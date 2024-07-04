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В рамках чемпионата России по киберспорту впервые пройдут турниры по PUBG Mobile и MLBB

Федерация компьютерного спорта России объявила о проведении турниров по двум мобильным дисциплинам — Mobile Legends: Bang Bang и PUBG Mobile. Общий призовой фонд превысит 1 млн рублей.

Соревнования пройдут в рамках чемпионата России. С 11 июля по 4 августа состоятся открытые квалификации, зарегистрироваться на которые могут все желающие (страницы ивентов по PUBG Mobile и MLBB).

Финальная часть обоих турниров пройдёт в онлайн-формате 10–11 августа, в каждой дисциплине суммарно будет разыграно 630 тысяч рублей. Это дебютные турниры такого уровня от ФКС России.

Основная часть чемпионата России по компьютерному спорту завершилась в конце июня во Владивостоке — там определились лучшие в шести играх, включая Dota 2, Counter-Strike 2 и Starcraft II.