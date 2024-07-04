Госучреждения Японии отказалась от дискет — они использовались в стране с 1970-х

Недавно власти Японии совершили большой шаг на пути к полной цифровизации страны — они отменили требование направлять документы в правительственные органы на дискетах. Это небольшие магнитные диски для хранения информации, вмещающие 1,44 Мб данных.

По словам министра Таро Коно, теперь Япония окончательно выиграла войну с дискетами. Сам Коно запустил кампанию по отмене их использования ещё в 2021 году. Дискеты получили широкое распространение в стране с 1970-х.

Внедрение современных технологий встречает сопротивление со стороны консервативно настроенных японцев. К примеру, последний в Японии оператор пейджеров прекратил работу только в 2019 году, а компания Sony остановила выпуск дискет только в 2011-м. Ко всему прочему, граждане страны перестали активно пользоваться факсами только недавно.