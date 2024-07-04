Tiny, Chen и Hoodwink — Pantomem назвал героев, которых будут часто брать на RM по Dota 2

Саппорт российской команды L1GA TEAM Никита Pantomem Балаганин специально для «Чемпионата» предположил, какие герои Dota 2 будут часто появляться в играх на топ-турнире Riyadh Masters 2024, а также объяснил, как его коллективу удалось обыграть Virtus.pro.

По мнению киберспортсмена, в матчах на чемпионате в Эр-Рияде команды будут часто обращаться к таким персонажам, как Tiny, Chen и Hoodwink:

Во-первых, Тини. Слишком сильный аспект на Toss. Как в миде герой может отстоять против любого персонажа, так и на саппорте он хорош. Любой герой, который может быстро убить пачку крипов на линии — для меня «имба». Буду ждать его сначала в пиках, а после — в банах в каждой игре.

Важный турнир, а значит, и Чен снова вернётся. Сейчас патч, в котором стараются брать «тройку» с аурами, а Чен может купить всё сам, поэтому вариативность в «хардлейн» увеличивается.

Ещё бы отметил Hoodwink с аспектом на отскок «орешка». Считаю её сейчас самым сильным героем на линии из саппортов.

Сейчас на Riyadh Masters 2024 выступает Virtus.pro, которую команда Балаганина выбила с квалификаций к The International 2024, несмотря на то что «медведи» считались номинальным фаворитом отборочных. Pantomem объяснил, как его составу это удалось:

Лично мне казалось, что мы в обеих играх сильно передрафтили VP. К тому же после поражения в верхней сетке мы были очень злы. VP была очевидным фаворитам квалификации, поэтому мы и играли против них на полном фокусе. Думаю, их могло подкосить поражение в верхней сетке. Как фанаты, так и игроки этой команды не ожидали такого результата, особенно когда входишь в турнир как «фаворит».