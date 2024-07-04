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Virtus.pro по Dota 2 начала выступление на Riyadh Masters 2024 с ничьей

Virtus.pro по Dota 2 начала выступление на Riyadh Masters 2024 с ничьей
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Российская Virtus.pro начала своё выступление в рамках международного чемпионата Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн с ничейного результата.

В дебютном матче «медведи» столкнулись с китайской LGD Gaming. Несмотря на то что на первой карте противостояния у VP было более 9 тыс. преимущества по золоту, россияне не смогли завершить игру в свою пользу. Однако на второй карте Virtus.pro всё же удалось сравнять счёт в серии.

Dota 2. Riyadh Masters 2024 . Плей-ин. Группа A
04 июля 2024, четверг. 13:20 МСК
LGD Gaming
Окончен
1 : 1
Virtus.pro

В итоге российский коллектив, как и все остальные участники группы A, заработал первую ничью в рамках соревнования по итогам первого раунда. Следующим оппонентом Virtus.pro станет Entity, состоящая из восточноевропейских киберспортсменов. По расписанию матч должен начаться в 17:30 по московскому времени.

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