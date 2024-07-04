AMD избежала банкротства благодаря PlayStation 4

Недавно старший директор по работе с клиентами в потребительском и игровом сегментах AMD Ренато Фрагале обновил свой профиль на LinkedIn. По словам сотрудника компании, запуск игровой консоли PS4 помог в своё время AMD избежать банкротства.

Он отметил, что выход PS4 стал одним из крупных релизов в истории компании, поэтому услуги AMD по производству гибридного процессора пришлись Sony в самый раз.

Фото: LinkedIn

Напомним, продажи PS4 в США и Канаде стартовали 15 ноября 2013 года, а вот до стран Европы, включая Россию, консоль добралась только 29 ноября того же года. За 11 лет PS4 разошлась тиражом в более чем 117 млн устройств — это пятая самая продаваемая консоль в истории.

Ожидается, что PS5 Pro поступит в продажу уже в конце 2024 года.