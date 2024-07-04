ТНТ стал самым популярным телеканалом в России за первое полугодие 2024-го

Аналитичсекая компания Mediascope провела очередное исследование. Согласно опубликованным результатам, телеканал ТНТ стал лидером среди всех российских каналов по доле целевой аудитории в возрасте 14−44 лет в первом полугодии 2024 года — показатель составил 8,5%.

При анализе учитывались зрители из городов с населением 100 тысяч человек и более. Все данные исследователи собирали в период с 1 января по 30 июня. Эксперты отмечают, что ТНТ смог достигнуть такого результата благодаря развитию сериальных линеек, выпуску шоу в свежих форматах и привлечению новых звёзд.

К примеру, за первую половину 2024 года телеканал выпустил восемь новых реалити-шоу, в числе которых «Новая Фабрика звёзд», «Сокровища императора», «Титаны» и многое другое.