ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Зрители высоко оценили мультфильм «Гадкий я 4» — на уровне первой части

Зрители высоко оценили мультфильм «Гадкий я 4» — на уровне первой части
Аудио-версия:
Комментарии

3 июля в кинотеатрах по всему миру состоялась премьера мультфильма «Гадкий я 4». Ознакомиться и сформировать своё мнение об анимационной ленте уже успели как критики, так и рядовые зрители.

Фото: CinemaScore

Последние встретили мультфильм невероятно тепло, поэтому на агрегаторе CinemaScore картина получила оценку A — такая же была у первой и второй части. Данный рейтинг формируется на основе опроса, который представители компании проводят среди кинозрителей непосредственно на самой премьере.

«Гадкий я 4» рассказывает, как главный герой вынужден столкнуться с новыми врагами, угрожающими всему человечеству. Однако самым сложным для Грю станет воспитание родного сына, который с младенчества уж слишком сильно напоминает своего отца.

Премьера ленты «Гадкий я 4» в кинотеатрах России состоится уже 6 июля.

Материалы по теме
Состоялась мировая премьера мультфильма «Гадкий я 4»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android