Режиссёр «Схватки» Майкл Манн назвал 14 своих любимых фильмов

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На этой неделе режиссёр Майкл Манн («Схватка», «Последний из могикан») завёл аккаунт в социальной сети для любителей кинематографа Letterboxd. Первым постом постановщика стала подборка из 14 его любимых фильмов.

При этом Манн отметил, что «Броненосец Потёмкин» Сергея Эйзенштейна нравится ему больше всего.

Фото: Letterboxd

14 любимых фильмов Майкла Манна

«Броненосец Потёмкин» (1925 год) — режиссёр Сергей Эйзенштейн;

— режиссёр Сергей Эйзенштейн; «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» (1964 год) — режиссёр Стэнли Кубрик;

— режиссёр Стэнли Кубрик; «Бьютифул» (2010 год) — режиссёр Алехандро Гонсалес Иньярриту;

— режиссёр Алехандро Гонсалес Иньярриту; «Бешеный бык» (1980 год) — режиссёр Мартин Скорсезе;

— режиссёр Мартин Скорсезе; «Пожары» (2010 год) — режиссёр Дени Вильнёв;

— режиссёр Дени Вильнёв; «Бледный цветок» (1964 год) — режиссёр Масахиро Синода;

— режиссёр Масахиро Синода; «Аталанта» (1934 год) — режиссёр Жан Виго;

— режиссёр Жан Виго; «Асфальтовые джунгли» (1950 год) — режиссёр Джон Хьюстон;

— режиссёр Джон Хьюстон; «Бедные-несчастные» (2023 год) — режиссёр Йоргос Лантимос;

— режиссёр Йоргос Лантимос; «Апокалипсис сегодня» (1979 год) — режиссёр Фрэнсис Форд Коппола;

— режиссёр Фрэнсис Форд Коппола; «Сладкий запах успеха» (1957 год) — режиссёр Александр Маккендрик;

— режиссёр Александр Маккендрик; «Повелитель бури» (2008 год) — режиссёр Кэтрин Бигелоу;

— режиссёр Кэтрин Бигелоу; «Из прошлого» (1947 год) — режиссёр Жак Турнёр;

— режиссёр Жак Турнёр; «Лабиринт фавна» (2006 год) — режиссёр Гильермо дель Торо.

Съёмки «Схватки 2» Майкла Манна стартуют этой осенью (в октябре-ноябре). Главную роль в картине исполнит Адам Драйвер (последняя трилогия «Звёздных войн», «Дом Gucci»).