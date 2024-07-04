Режиссёр «Схватки» Майкл Манн назвал 14 своих любимых фильмов
На этой неделе режиссёр Майкл Манн («Схватка», «Последний из могикан») завёл аккаунт в социальной сети для любителей кинематографа Letterboxd. Первым постом постановщика стала подборка из 14 его любимых фильмов.
При этом Манн отметил, что «Броненосец Потёмкин» Сергея Эйзенштейна нравится ему больше всего.
Фото: Letterboxd
14 любимых фильмов Майкла Манна
- «Броненосец Потёмкин» (1925 год) — режиссёр Сергей Эйзенштейн;
- «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» (1964 год) — режиссёр Стэнли Кубрик;
- «Бьютифул» (2010 год) — режиссёр Алехандро Гонсалес Иньярриту;
- «Бешеный бык» (1980 год) — режиссёр Мартин Скорсезе;
- «Пожары» (2010 год) — режиссёр Дени Вильнёв;
- «Бледный цветок» (1964 год) — режиссёр Масахиро Синода;
- «Аталанта» (1934 год) — режиссёр Жан Виго;
- «Асфальтовые джунгли» (1950 год) — режиссёр Джон Хьюстон;
- «Бедные-несчастные» (2023 год) — режиссёр Йоргос Лантимос;
- «Апокалипсис сегодня» (1979 год) — режиссёр Фрэнсис Форд Коппола;
- «Сладкий запах успеха» (1957 год) — режиссёр Александр Маккендрик;
- «Повелитель бури» (2008 год) — режиссёр Кэтрин Бигелоу;
- «Из прошлого» (1947 год) — режиссёр Жак Турнёр;
- «Лабиринт фавна» (2006 год) — режиссёр Гильермо дель Торо.
Съёмки «Схватки 2» Майкла Манна стартуют этой осенью (в октябре-ноябре). Главную роль в картине исполнит Адам Драйвер (последняя трилогия «Звёздных войн», «Дом Gucci»).
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