YouTube заблокировал канал певца Shaman

Российский исполнитель Ярослав Shaman Дронов рассказал в своём телеграм-канале, что видеохостинг YouTube заблокировал его канал на площадке. При попытке перейти на канал певца по прямой ссылке возникает ошибка со следующим сообщением:

Эта страница недоступна. Извините. Попробуйте поискать что-нибудь другое.

По словам самого Shaman, его канал подвергся блокировке по причине того, что он — русский. Однако истинная причина удаления заключается в нарушении правил площадки. Какой конкретно пункт нарушил исполнитель, неизвестно.

Напомним, ранее также Ярослава Дронова включили в санкционный список Европейского союза. Ко всему прочему, на прошлой неделе официальная страница с песнями Shaman пропала из каталога Spotify.