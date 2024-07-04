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Результат матча Virtus.pro — Entity на Riyadh Masters 2024 (Рияд по Доте)

Российская Virtus.pro провела второй матч со счётом 1:1 на Riyadh Masters 2024 по Dota 2
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Российская Virtus.pro сыграла вторую серию вничью на международном чемпионате Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн.

В рамках второго противостояния первого игрового дня VP встретилась с Entity. После поражения на первой карте «медведям» удалось вернуться в серию, захватив и не отпустив преимущество во второй игре матча.

Dota 2. Riyadh Masters 2024 . Плей-ин. Группа A
04 июля 2024, четверг. 18:45 МСК
Virtus.pro
Окончен
1 : 1
Entity

Для Virtus.pro это вторая ничья на турнире. В первом матче российский коллектив сыграл со счётом 1:1 против китайской LGD Gaming. Следующими соперниками VP станут Blacklist International из Филиппин и G2.iG из Китая.

Топ-турнир Riyadh Masters 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнованиях 20 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 5 млн.

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