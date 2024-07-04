Азбука Морзе в Hamster Kombat, секретный шифр на 4–5 июля

Новый день — новый шифр азбуки Морзе в популярной игре про хомячка Hamster Kombat. Её суть в том, чтобы нажимать на экран и таким образом фармить монетки. В дальнейшем также можно улучшать свою биржу, прокачивать пассивный доход и заниматься подобным. Это некий аналог криптофарминга в виде игры.
В ночь со 4 на 5 июля в проекте появился новый тайный код в виде азбуки Морзе. Подобными шифрами создатели приложения дают возможность игрокам заработать монеты. Разгадав шифр, можно получить 1 млн монет.
До 22:00 мск в игре действует шифр STAKE. Чтобы его ввести, нужно провести особую комбинацию в виде азбуки Морзе. Её мы указали ниже.
«•» — быстрое нажатие;
«-» — длительное нажатие.
S••• T- A•- K-•- E•