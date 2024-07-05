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Кинокритик сравнил Никиту Кологривого с Ольгой Бузовой по части гонорара

Кинокритик сравнил Никиту Кологривого с Ольгой Бузовой по части гонорара
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Актёр Никита Кологривый после выхода сериала «Слово пацана» стал всё чаще попадать во внимание СМИ, деятелей культуры и других артистов. Недавно про Кологривого высказался кинокритик Александр Шпагин.

По словам Шпагина, у Никиты сильно вырос гонорар, поскольку выросла и его популярность. Гонорар Кологривого он сравнил с таковым у Ольги Бузовой и отметил, что актёр «словил Бузову».

Думаю, у Ольги Бузовой примерно такие же гонорары за роли в кино или театре. Потому что просто она очень известная. Вот Кологривый как раз «словил Бузову». Назовём это так.

Эксперт не исключил, что актёр специально устраивал публичные скандалы, чтобы добиться большей популярности. А это в свою очередь помогло ему увеличить свои гонорары.

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