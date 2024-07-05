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Создатели «Гадкого я» допустили взросление персонажей франшизы

Создатели «Гадкого я» допустили взросление персонажей франшизы
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Несколько недель назад создатели франшизы «Гадкий я» рассказали, что они не хотят состарить своих героев. В этом плане они вдохновлялись «Симпсонами», в которых дети Гомера и Мардж не взрослеют, чтобы всегда оставаться в своём возрасте.

Во время свежего интервью продюсер «Гадкого я» отметил, что, вероятно, подход может и измениться. К примеру, можно показать, как дети Грю начинают управлять его злодейским бизнесом.

Мы могли бы снять мультфильм, который развернётся через 20 лет, и показать, как Грю-младший и Эдит унаследовали злодейский бизнес отца или что-то в этом роде.

Премьера ленты «Гадкий я 4» в кинотеатрах России состоится уже 6 июля. Мультфильм, кстати, очень понравился зрителям — на уровне первой части.

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