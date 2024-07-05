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«Это отстойно»: Кевин Бейкон попробовал прожить один день, как обычный человек

«Это отстойно»: Кевин Бейкон попробовал прожить один день, как обычный человек
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Актёр Кевин Бейкон, известный ролями в проектах «Таинственная река», «Убийство первой степени», «Невидимка», в свежем интервью рассказал о забавном случае. Артист решил на день стать обычным человеком.

Актёр оделся так, чтобы его было не узнать. Он ходил близко с людьми и даже покупал кофе. По словам Бейкона, он очень долго стоял в очереди за напитком. Актёр пришёл к выводу, что как можно скорее хочет вновь стать собой.

Люди как бы проталкивались мимо меня, не были вежливыми. Никто не говорил: «Я люблю тебя». Мне пришлось стоять в очереди, чтобы купить грёбаный кофе или что-то ещё. Я подумал: «Это отстойно. Я хочу снова стать знаменитым».

Кевин подчеркнул, что ему было приятно быть «невидимым» среди других людей.

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