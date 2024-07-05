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Актёр Саймон Пегг не хотел бы видеть перезапуск фильма «Зомби по имени Шон»

Актёр Саймон Пегг не хотел бы видеть перезапуск фильма «Зомби по имени Шон»
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В свежем интервью The Hollywood Reporter актёр Саймон Пегг поговорил про фильм «Зомби по имени Шон», в котором он сыграл главную роль. Артист не хотел бы видеть перезапуск франшизы. Почему? Он попытался объяснить.

По словам актёра, вся съёмочная группа, актёрский состав и прочие люди, трудившиеся над лентой, вложили в неё душу и сердце. Пегг подчеркнул, что создание перезапуска было бы очень цинично с точки зрения морали.

В этот фильм вложено так много нашей любви и души. Если бы кто-то решил его перезапустить, это было бы очень цинично.

«Зомби по имени Шон» — комедия Эдгара Райта, вышедшая на экраны в 2004 году. Лента получила массу тёплых отзывов от критиков и зрителей. Сценарий ленты, кстати, тоже писал Пегг.

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