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Finargot о старте Riaydh Masters 2024: пока эффектной «Доты» особо не видно

Стример и комментатор Okko Дмитрий finargot Плюснин поделился с «Чемпионатом» своими эмоциями по итогам первого дня Riaydh Masters 2024 по Dota 2.

По словам Финаргота, старт турнира подарил спорные впечатления.

Вроде и патч вышел не вчера, да и мета более-менее понятна, но те же Virtus.pro продолжают брать Марса и Алхимика. Рад, что они в себя пришли и смогли отжать хотя бы две карты.

С положительной стороны кастер оценил лидеров групп, которые смогли добиться побед в первый игровой день.

Больше всех мне понравились пока Blacklist и Aurora. Q вообще раздает стиля, в то время как NothingToSay демонстрирует лютую подливу. Очень сильно разочаровали G2.iG – складывается ощущение, что, если они неуверенно драфтят, начинают сыпаться.

В рамках сегодняшних матчей, которые уже стартовали, Дмитрий надеется на то, что российская Virtus.pro улучшит свои позиции.

Надеюсь, сегодня VP и G2 покажут результаты получше. Обидно ещё за Azure Ray, которые на грани вылета с турнира — надеюсь, и они разберутся в себе. Я за эффектную доту — пока таких матчей особо не видно.

Riaydh Masters 2024 в рамках Кубка мира по киберспорту начался вчера, 4 июля — прямые трансляции всех матчей показывает Okko. 20 лучших команд за три недели в Эр-Рияде разыграют $ 5 млн.