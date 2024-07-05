Сценарий отменённого сериала по Horizon Zero Dawn считали плохим — инсайдер

Вчера стало известно, что Netflix отменил сериал по Horizon Zero Dawn. Конкретные причины этого в Rolling Stone не назвали, однако сослались на обвинения шоураннера сериала по Horizon Стива Блэкмена. Против него выдвинуты обвинения в сексизме, создании токсичной атмосферы на рабочем месте, манипуляции и прочем.

Общую информацию дополнил известный инсайдер и журналист Джефф Грабб. По его словам, в Netflix посчитали сценарий экранизации плохим. В чём конкретно были его недостатки, Грабб не отметил.

Тот же Грабб делился деталями сериала ранее. Это должен был быть приквел Horizon Zero Dawn. В нём хотели рассказать, как человечество пришло к тому, что геймеры увидели в игре. Шоу анонсировали в 2022 году.